Manchester United ist nur noch ein Schatten erfolgreicher Zeiten. Mittlerweile befindet sich der Klub sogar im Abstiegskampf.

Nach dem neuerlichen Albtraum im "Theatre of Dreams" rief Ruben Amorim die höchste Alarmstufe aus. "Es ist ein wirklich schwieriger Moment, einer der schwierigsten Momente in der Geschichte von Manchester United", warnte der Portugiese im Anschluss an das ernüchternde 0:2 (0:2) gegen Newcastle United: "Es ist ein bisschen peinlich, Teammanager von Manchester United zu sein und viele Spiele zu verlieren."