Ein Eigengewächs verlässt den FC Bayern München in Richtung RB Salzburg.

Frans Krätzig verlässt den deutschen Rekordmeister Bayern München und schließt sich ab Sommer Red Bull Salzburg an. Der 22-Jährige, der in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis 2028. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt.