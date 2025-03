Nach der gescheiterten Bewerbung um die Ausrichtung der WM 2027 probiert es der DFB mit dem kontinentalen Turnier.

Mit dem Slogan "Together WE Rise" will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die EM der Frauen 2029 nach Deutschland holen. Pünktlich zum Weltfrauentag am Wochenende veröffentlichte der Verband gemeinsam mit dem bunten Logo "WE'29" das Motto für die Bewerbung um die Ausrichtung des Turniers.