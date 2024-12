Clasico: Wo läuft Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im Free-TV und Livestream?

Es ist das Spitzenspiel in Spanien: der Clasico. Wir verraten Euch, wo Ihr das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute live verfolgen könnt.

Real Madrid empfängt den FC Barcelona zum Clasico am heutigen Abend, am 26. Oktober. Das Duell der beiden größten Clubs Spanien ist in dieser Saison wieder ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Nach zehn Spieltagen thront Barça durch bereits neun Siege an der Tabellenspitze. Dicht auf den Fersen ist Real Madrid. Die Königlichen haben in der Liga noch keine Partie verloren und sind nur drei Zähler hinter dem ärgsten Rivalen. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Rechtzeitig zum Clasico sind beide Mannschaften in Topform und gewannen unter der Woche ihre Partien in der Champions League deutlich. Barça schlug den FC Bayern München mit 4:1 und Real drehte gegen den BVB einen Rückstand noch zu einem 5:2-Erfolg.