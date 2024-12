In der Offensive könnte sich bei Manchester United im Januar etwas tun: Die Red Devils sind wohl an einem Top-Star dran.

Manchester United ist an einer Verpflichtung von Victor Osimhen interessiert, der aktuell von Napoli an Galatasaray Istanbul ausgeliehen ist. Das berichtet Sky Sports. Demnach könne der Nigerianer im Old Trafford in der Offensive Marcus Rashford ersetzen, der unter dem neuen Trainer Rúben Amorim zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war.