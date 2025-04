70 Gnadenminuten für den Ex-Kapitän: Ein Weltmeister ist bei PSG nur noch fünfte Wahl

Der Abwehrspieler kämpft um sein Comeback, doch Fortschritte sind trotz aller Bemühungen bislang nicht zu erkennen.

Das Stadion? Eine kleine Schachtel, in die nur 8.000 Fans passen, die aber menschenleer blieb. Die Anstoßzeit? 13 Uhr an einem Freitag. Der Gegner? Ein Drittligist – in einem Freundschaftsspiel. Das alles ist normalerweise nicht der Rahmen für den ganz großen Fußball. Und doch stand in einem Duell in genau diesem Rahmen ein Weltmeister auf dem Platz und kämpfte am 11. April um seine Karriere: Presnel Kimpembe sammelte nach seiner langen Verletzungspause in der U23 von Paris Saint-Germain im Stade des Antonins von Olympique Nimes seine ersten Minuten in der Startelf.