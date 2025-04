40 Millionen Euro pro Jahr! Raheem Sterling schlug wohl Mega-Gehalt in Saudi-Arabien aus

Am Deadline Day wechselte Raheem Sterling vom FC Chelsea zum Stadtrivalen Arsenal. Dafür schlug der 29-Jährige offenbar auch ein astronomisches Gehaltsangebot aus Saudi-Arabien aus.

Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, wurde dem Nationalspieler der Three Lions ein Angebot über 650.000 Pfund pro Woche (rund 40 Millionen Euro Jahresgehalt) unterbreitet, um zu einem nicht genannten Verein in Saudi-Arabien zu wechseln.

Sterling soll das Angebot jedoch abgelehnt haben, da er langfristig den Sprung zurück in die englische Nationalmannschaft anstrebt, gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026. Beim FC Arsenal, wo der Offensivspieler in der kommenden Saison per Leihe unter Vertrag steht, sieht er diesbezüglich bessere Chancen.

Darüber hinaus berichtet The Athletic, dass Chelsea weiterhin einen Großteil des Gehalts von Sterling übernehme. Arsenal zahle demnach "deutlich weniger als die Hälfte" von Sterlings vertraglich festgelegtem Salär, welches dem Vernehmen nach zwischen 300.000 und 350.000 Pfund (350.000 bzw. 415.000 Euro) pro Woche liegt - also bei bis zu 20 Millionen Euro jährlich.