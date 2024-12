4:1! Werder Bremen schießt Union Berlin ab und klopft oben an

Werder feiert den dritten Sieg in Serie und untermauert seine Ansprüche auf eine Platz im internationalen Geschäft. Union bleibt in der Krise.

Frohes Fest an der Waterkant: Werder Bremen hat zum Jahresabschluss seine Siegesserie furios fortgesetzt und robbt sich weiter an die Europapokalplätze heran. Die Grün-Weißen gewannen am Samstag nach einer offensiv starken Vorstellung mit 4:1 (3:1) gegen Union Berlin. Marco Grüll per Doppelpack (13., 17.), Mitchell Weiser (45.) und Jens Stage (87.) trafen für Bremen. Für Union war das Tor von Andras Schäfer (23.) zu wenig.