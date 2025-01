Die 3. Liga steht wieder an. SPOX liefert Euch die Informationen zum Rückrundenstart.

An diesem Wochenende startet die 1. Bundesliga mit ihren Partien im neuen Jahr. Die Fans der 3. Bundesliga müssen sich noch eine Woche länger gedulden. Am Freitag, den 17. Januar 2025, eröffnen Hannover 96 II und Erzgebirge Aue den 20. Spieltag. Am Samstag und Sonntag folgen dann insgesamt neun weitere Partien.