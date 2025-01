Eine Klausel von 18 Millionen steht im Vertrag von Tzimas. Eigentlich unbezahlbar, doch der 1. FCN könnte diese tatsächlich ziehen. Aus gutem Grund.

Liverpool, Chelsea oder doch ein Topteam aus der Bundesliga? Stefanos Tzimas kann sich fast aussuchen, für wen er im nächsten Jahr international spielen möchte. Derzeit spielt der Teenager jedoch noch in der 2. Bundesliga bei Nürnberg. Der Club hat den Griechen jedoch nur aus seiner Heimat ausgeliehen und sich für den Sommer eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro gesichert. Was zum damaligen Zeitpunkt nach einem Scherz klang, könnte tatsächlich Realität werden. Doch wer ist der 19-Jährige, der den vereinseigenen Transferrekord pulverisieren könnte?