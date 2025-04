WM 2026 Qualifikation, Auslosung: Mögliche Gegner von Deutschland in der Gruppenphase

Die Lostöpfe für die WM-Qualifikation stehen fest. SPOX präsentiert Euch die möglichen Gegner des DFB-Teams in der Gruppenphase.

Seit Ende November stehen die Lostöpfe für die Ermittlung der Gruppen für die WM-Qualifikation fest. Die deutsche Nationalmannschaft hat es dabei in den ersten, auf dem Papier stärksten Lostopf geschafft. Grund dafür ist das gute Abschneiden in der Nations League. Alle acht Viertelfinalisten haben automatisch einen Platz in Topf 1 sicher und gehen dadurch den vermeintlich stärksten Gegnern aus dem Weg.

Es gibt fünf Lostöpfe, mit denen insgesamt zwölf Gruppen gebildet werden. Eine Gruppe wird entweder aus vier oder fünf Teams bestehen. Dabei können Mannschaften aus demselben Topf nicht zueinander gelost werden.

Die Qualifikation für die 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfindende WM beginnt im März 2025.

Doch auf wen könnte das DFB-Team im Rahmen der WM-Qualifikation treffen? Im Folgenden gibt es die möglichen Gegner.