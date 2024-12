DFB-Pokal 2. Runde live im Free-TV: Welche Spiele werden kostenlos bei ARD und ZDF übertragen?

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht an, und damit ein ganzer Haufen an Fußballspielen, die Ihr Euch ansehen könnt. Welche Duelle im Free-TV in der ARD und im ZDF laufen, erfahrt Ihr hier.

In der 2. Runde des DFB-Pokals sind noch 32 Mannschaften mit von der Partie, jeweils acht Begegnungen werden am heutigen Dienstag (29. Oktober) und morgigen Mittwoch (30. Oktober) über die Bühne gehen. Die Anstoßzeiten sind um 18 bzw. 20.45 Uhr.

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen, Ergebnissen und Tabellen.

Ihr wollt wissen, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt und ob es Gratisoptionen gibt? SPOX klärt auf.