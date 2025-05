2. Bundesliga, letzter Spieltag heute live sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt welches Spiel im TV sowie Livestream und wo läuft die Konferenz?

Der 34. Spieltag der 2. Bundesliga steht heute an. SPOX zeigt Euch, wo Ihr die letzten Partien der Saison heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, dem 18. Mai, fällt die Entscheidung am letzten Spieltag der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25. Nach dem 6:1-Erfolg in der vergangenen Woche steht der Hamburger SV bereits als Aufsteiger fest. Dahinter wird es jedoch spannend: Köln, Elversberg, Paderborn, Kaiserslautern und Düsseldorf kämpfen noch um die begehrten Aufstiegsplätze. Im Abstiegskampf sind Jahn Regensburg und Ulm bereits als Absteiger in die 3. Liga festgelegt. Preußen Münster, Eintracht Braunschweig und Fürth hingegen hoffen, die Relegation zu vermeiden und den direkten Klassenerhalt zu sichern.

SPOX verrät, wer die neun Partien live im TV und Livestream überträgt.