Köln dreht in Nürnberg einen Rückstand um und kommt dank eines verrückten Last-Minute-Tores dem Aufstieg sehr nahe.

Der 1. FC Köln ist der Rückkehr in die Bundesliga am Freitagabend ein gehöriges Stück näher gekommen. Nach dem dramatischen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg könnten die Domstädter schon am Samstag aufsteigen, sollten die SV Elversberg (zuhause gegen Braunschweig) und der SC Paderborn (zuhause gegen Magdeburg) jeweils nicht gewinnen.

Indes hat Preußen Münster im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Heimsieg gegen Hertha BSC gefeiert.