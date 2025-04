1860 München vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken begegnen sich heute in der 3. Liga. Wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der 34. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Samstag, den 20. April, fortgesetzt. Unter anderem im Einsatz ist auch der TSV 1860 München, der um 14 Uhr auf den 1. FC Saarbrücken trifft. Als Spielstätte dient dabei das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Das Hinrundenduell gewannen die Löwen mit 3:2, in der Tabelle ist Saarbrücken jedoch viel höher angesiedelt. Während die Gäste nämlich noch um den Aufstieg kämpfen, befindet sich 1860 im unteren Tabellenmittelfeld.