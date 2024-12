"1000 Probleme!" Keine Sponsoren, kein TV-Partner und jede Menge Unmut: Die neue FIFA Klub-WM schon jetzt im Krisen-Modus

Das vieldiskutierte Turnier wird im nächsten Sommer in den USA stattfinden - aber noch sind viele Fragen offen.

In gerade einmal neun Monaten findet die brandneue Klub-WM in den USA statt. Das ist nicht mehr lange hin - aber niemand weiß aktuell, wie genau sie ablaufen wird. Das Turnier, das zuvor jährlich ausgetragen wurde, ist überarbeitet und auf 32 Klubs ausgebreitet worden - so viel ist klar. Aber ansonsten gibt es rund um die Klub-WM momentan mehr Fragen als Antworten.

Eine Antwort gab es am Wochenende - und die betraf die Spielorte des Turniers: In Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington und Orlando wird gekickt. Das Finale findet am 13. Juli in New Jersey statt. Doch weiterhin hat die FIFA Schwierigkeiten, einen TV-Vertrag abzuschließen und Sponsoren für das neu gestaltete Turnier zu finden, für das sie schon seit längerer Zeit die große Werbetrommel rührt.

Die Bedenken der Spieler, was die Belastung durch die zusätzliche Anzahl der Spiele angeht, treffen auf das Interesse der Fans, die Top-Klubs der Welt auf dem immer stärker wachsenden Fußballmarkt USA zu sehen. Es wird ein Großereignis - aber eines, das schon vor der ersten Austragung im Sommer 2025 vor einer ungewissen Zukunft steht.