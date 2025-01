1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Testspiele im TV und Livestream?

Der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt 04 bestreiten zwei Testspiele an einem Tag. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Die Mannschaft von Miroslav Klose war in Herzogenaurach im Trainingslager, seit Freitag sind die Nürnberger aber wieder am heimischen Valznerweiher. Am heutigen Sonntag, den 12. Januar, treffen der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt 04 gleich zweimal aufeinander. Das erste der beiden Testspiele findet um 11 Uhr statt und wird als Geheimspiel im Max-Morlock-Stadion stattfinden. Anpfiff zum zweiten Spiel ist dann um 13.30 Uhr Uhr auf dem Trainingsgelände. Dabei sind Zuschauer erlaubt und das Spiel wird auch übertragen.