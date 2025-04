1. FC Magdeburg vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FC Magdeburg und der FC St. Pauli stehen sich heute in der 2. Bundesliga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

In der 2. Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 10. Februar, im Rahmen des 21. Spieltags wieder zur Sache. Vier Partien finden statt, in einer stehen sich der 1. FC Magdeburg und Tabellenführer FC St. Pauli gegenüber. Das Duell in der MDCC-Arena in Magdeburg wird um 13 Uhr angestoßen.