1. FC Magdeburg vs. KSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FCM trifft am heutigen Sonntag, dem 22. September, auf den Karlsruher SC. Wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX!

Im Rahmen des 6. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg den Karlsruher SC am heutigen Sonntag, dem 22. September.

Da der zweite und dritte Tabellenplatz aufeinandertreffen, könnte man bereits vorsichtig von einem Topspiel sprechen. Die Partie soll um 13.30 Uhr in der Avnet-Arena in Magdeburg angepfiffen werden.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs entschied der KSC mit einem Kantersieg für sich.