1. FC Magdeburg vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FC Magdeburg trifft in der 2. Bundesliga auf Greuther Fürth. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga ist bereits in vollem Gange, am heutigen Sonntag (5. Oktober), empfängt der 1. FC Magdeburg die SpVgg Greuther Fürth. Um 13.30 Uhr geht es in der Avnet Arena (Magdeburg) rund. Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Ihr wollt wissen, wer im TV und Livestream zuständig ist? SPOX hat die Antwort.