1. FC Magdeburg, Testspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt SV Dessau 05 vs. FCM im TV und Livestream?

Im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft der 1. FC Magdeburg auf den SV Dessau 05. Alle wichtigen Infos zur Übertragung gibt es hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, dem 28. Juni, trifft der 1. FC Magdeburg in der Saisonvorbereitung auf den SV Dessau 05. Der Verbandsligist aus Dessau feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Für den Zweitligisten ist es nach dem 11:0-Erfolg gegen den Burger BC 08 das zweite Testspiel seit dem Trainingsauftakt am 18. Juni. Anpfiff ist um 14 Uhr im Stadion am Schillerpark in Dessau-Roßlau.

SPOX verrät in diesem Artikel, wer die Partie live überträgt.