1. FC Lok Stendal vs. Hallescher FC im Finale des Landespokal Sachsen-Anhalt heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream?

Im Finale des Landespokals Sachsen-Anhalt trifft heute der 1. FC Lok Stendal auf den Halleschen FC. SPOX verrät, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Samstag, den 24. Mai, begegnen sich im Finale des Landespokals Sachsen-Anhalt der 1. FC Lok Stendal und der Hallesche FC. Die Partie zwischen dem Verbandsligisten und dem Regionalligisten im Rahmen des Finaltags der Amateure beginnt um 14.30 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion in Halle an der Saale.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Pokalfinale live überträgt.