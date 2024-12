1. FC Köln vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga spielt der 1. FC Köln heute gegen den SC Paderborn. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im Livestream.

Am heutigen Freitag, 25. Oktober, beginnt der 10. Spieltag der 2. Bundesliga. In einer von zwei angesetzten Partien empfängt der 1. FC Köln den SC Paderborn. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Die Geißböcke stehen mit zwölf Punkten lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz. Um den Kontakt nach vorne nicht abreißen zu lassen, ist für den Bundesliga-Absteiger ein Sieg gegen Paderborn fast schon Pflicht. Die Gäste sind Fünfter, kassierten am letzten Spieltag aber eine 0:3-Klatsche beim 1. FC Kaiserslautern. Auch der 1. FC Köln geht mit einer Niederlage in das heutige Spiel. In Darmstadt verlor der FC mit 1:5.