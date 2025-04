Kellerduell in der Bundesliga! Der 1. FC Köln kriegt es mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der 14. Spieltag in der Bundesliga wird am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, mit einem Kellerduell zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05 abgeschlossen. Die Partie zwischen dem Tabellen-16. und dem -letzten wird um 17.30 Uhr angepfiffen und im Rhein-Energie-Stadion in Köln ausgetragen.

1. FC Köln vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Da es sich bei Köln gegen Mainz um ein Sonntagsspiel handelt, zeichnet DAZN für die Übertragung verantwortlich. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr um 17 Uhr einschalten, wenn Moderator Elmar Paulkes Stimme zum ersten Mal zu hören ist. Mario Rieker übernimmt die Rolle des Reporters vor Ort, danach kommentieren Marco Hagemann und Experte Sascha Bigalke das Spielgeschehen bis zum Schlusspfiff.

Für die Spiele der Bundesliga wird bei DAZN ein spezielles Abo-Paket benötigt: DAZN Unlimited. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo und 44,99 Euro im Monatsabo.

1. FC Köln vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Alternative bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Mainz 05.

1. FC Köln vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz - Ljubicic, Martel - Thielmann, Waldschmidt, Maina - Selke

Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz - Ljubicic, Martel - Thielmann, Waldschmidt, Maina - Selke Mainz: Batz - Widmer, van den Berg, Caci, Mwene - Krauß, Barreiro - Gruda, Richter, J.-S. Lee - Onisiwo

