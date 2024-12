1. FC Köln vs. Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga, der 1. FC Köln empfängt den 1. FC Magdeburg. Wir verraten, wo Ihr das Duell im TV und Livestream verfolgen könnt!

Im letzten Spiel am am heutigen Samstag, dem 14. September, treffen in der 2. Bundesliga ab 20.30 Uhr der 1. FC Köln und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Der Effzeh hat Heimrecht, dementsprechend wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln gespielt.