1. FC Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen, Preisgeld DFB-Pokal Finale: Wie viel Euro bekommt der Sieger?

Im Finale des DFB-Pokals treffen der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen aufeinander. Wir zeigen Euch, wie hoch das Preisgeld für den Pokalsieg ist.

Die Fußballsaison in Deutschland ist so gut wie beendet. Nur noch ein Spiel muss absolviert werden, und das ist das Finale im DFB-Pokal, in dem Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit dem Deutschen Meister Bayer Leverkusen um die zweitwichtigste deutsche Trophäe streitet. Am Samstag, den 25. Mai, wird die Begegnung im Olympiastadion in Berlin angepfiffen, um 20 Uhr geht es los.