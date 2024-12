1. FC Heidenheim vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Am Bundesligasonntag empfängt der 1. FC Heidenheim heute RB Leipzig. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Im Rahmen des 6. Spieltags der Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag (6. Oktober) zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und RB Leipzig. Spielstätte ist die Voith-Arena in Heidenheim, ab 15.30 Uhr geht es dort um Punkte. Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Die wichtigsten Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr in diesem Artikel.