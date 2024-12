1. FC Heidenheim vs. Olimpija Ljubljana, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ECL im TV und Livestream?

Der 1. FC Heidenheim trifft heute in der Conference League auf Olimpija Ljubljana. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, muss der 1. FC Heidenheim in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana antreten. Das Duell am 1. Spieltag beginnt um 18.45 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim.