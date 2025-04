"Von da an musste ich alles alleine machen": Mick Schumacher gibt emotionale Einblicke zu Vater Michael

Seit fast elf Jahren befindet sich Michael Schumacher in medizinischer Rehabilitation. Sohn Mick gibt Einblicke in ihr Verhältnis vor dem Unfall.

Mick Schumacher hat emotionale Einblicke in seine Beziehung zu Vater Michael gegeben. In dem Buch "Inside Mercedes F1" von Autor Matt Whyman sprach der 25-Jährige über private Erinnerungen und Herausforderungen seit dem Unfall des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters.

Vor allem die Unterstützung seines Vaters sei Mick in den frühen Jahren seiner Rennsportkarriere abgegangen: "Im Jahr nach dem Unfall meines Vaters begann ich in der Formelklasse zu fahren, und von da an musste ich alles alleine machen", wird Mick zitiert.

Schon früh in seinem Leben habe er sich an Michael orientiert und in diesem ein zentrales Vorbild gesehen. "Ich war ein verrücktes Kind - alles, was mein Vater tat, tat ich auch. Mein Vater hat mir immer erlaubt, alles ausprobieren zu dürfen, was ich wollte, und ich wollte immer nur Rennen fahren, weil es mir am meisten Spaß machte."