Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings und Sprint Qualifying beim GP der USA im Free-TV und Livestream

Weiter geht es in der Formel 1, heute steigen beim GP der USA das Freie Training und das Sprint Qualifying. Infos zur Übertragung gibt's hier.

Am heutigen Freitag (18. Oktober) ist nach fast einem Monat Pause wieder Action in der Formel 1 angesagt: Das Freie Training und das Sprint Qualifying beim Großen Preis der USA in Austin, Texas, stehen an. Los geht es um 19.30 Uhr bzw. 23.30 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1, GP der USA 2024: Zeitplan

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 18.10.2024 19.30 Uhr Sprint Qualifying Fr., 18.10.2024 23.30 Uhr Sprint Sa., 19.10.2024 20.00 Uhr Qualifying So., 19.10.2024 00.00 Uhr Rennen So., 20.10.2024 21.00 Uhr

Und wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? SPOX versorgt Euch mit den grundlegenden Informationen zur Übertragung.