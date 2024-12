Formel 1: Startplatz-Strafe für Max Verstappen offiziell

Handicap im Titelkampf: Weltmeister Max Verstappen wird beim anstehenden Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien (18.00 Uhr/Sky) am Sonntag strafversetzt.

Wie Red Bull während des ersten und einzigen freien Trainings im Autodromo Jose Carlos Pace am Freitag auf X mitteilte, wird der 27-Jährige einen neuen Verbrennungsmotor bekommen. Dafür kassiert er eine Versetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten. Motorsportberater Helmut Marko hatte die neue Verbrennungseinheit bereits im Vorfeld in einer Kolumne bei speedweek.com angekündigt.