Spannendste Saison seit Langem? Von wegen - die Saison 2024 in der Formel 1 war ein Verzweiflungsruf nach Spannung

Nach Jahren der Langeweile hätte 2024 eine richtig spannende Saison in der Formel 1 werden können. Leider wurde das Potenzial verschenkt.

Bei einem Blick auf die vergangenen zehn Jahre in der Formel 1 wird die Saison 2024 mit ziemlicher Sicherheit in der subjektiven Wahrnehmung vieler Fans und Zuschauer als eine der besseren und spannenderen in die Annalen eingehen.

Klar, die Messlatte liegt seit dem Beginn der Hybrid-Ära nicht sonderlich hoch, schließlich besaß zunächst Lewis Hamilton ein - mit nur einem Jahr durch Nico Rosberg unterbrochenes - Dauer-Abonnement auf den Weltmeisterschaftstitel, ehe dieses Privileg dann auf Max Verstappen überging. Einzige Ausnahme war dabei das Jahr 2021, als sich der Brite und der Niederländer einen bis zur letzten Runde der Saison andauernden, erbitterten WM-Kampf lieferten, von dem man sich noch jahrzehntelang erzählen wird.

Zumindest von den reinen Gegebenheiten her hatte 2024 ähnliches Potenzial - allerdings wurde es überhaupt nicht ausgeschöpft!