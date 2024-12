"Sicher eine Option, würde ich auch erwägen": Plötzlich könnte sich durch eine sensationelle Rückkehr doch noch eine Tür für Mick Schumacher in der F1 öffnen

Eigentlich schienen die Fahrerpaarungen in der Formel 1 für die kommende Saison weitestgehend festzustehen. Womit auch klar war, dass für Mick Schumacher kein Platz offen wäre. Doch dies könnte sich nun ändern.

Für Mick Schumacher könnte sich in den kommenden Wochen nun doch eine Tür öffnen bei einem Rennstall in der Formel 1 - dank Valtteri Bottas. Der aktuelle Stammfahrer des Sauber-Rennstalls, aus dem nach der Saison 2025 das neue Audi-Werksteam werden wird, denkt laut über eine Rückkehr zu Mercedes nach - als Test- und Ersatzfahrer. Sollte es so kommen, wäre der Weg für Mick Schumacher frei. Schließlich hatte Sauber-Boss Mattia Binotto bereits vor einigen Tagen in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass man Schumacher "als potenziellen Fahrer in Betracht" ziehe. "Er steht auf unserer Liste".

In der Tat ist das zweite Cockpit im Sauber das einzige, das bislang noch nicht für die kommende Saison besetzt wurde. Jedoch gilt weiterhin der erfahrene 35-jährige Fine Valtteri Bottas als Favorit für die Rolle des Teamkollegen von Nico Hülkenberg. Da sich Sauber und Binotto aber noch nicht festgelegt haben, flirtet Bottas nun mit einer Rückkehr zu Mercedes, wo er bereits von 2017 bis 2021 eine solide Nummer 2 hinter dem damaligen Seriensieger Lews Hamilton gab.