Schon jetzt Ausnahmezustand bei den Tifosi: Lewis Hamilton startet ins Abenteuer Ferrari

F1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist in sein Abenteuer Ferrari gestartet. Noch bevor er im Auto sitzt, sorgen die Tifosi schon für Ausnahmezustand.

Der Jubel der Tifosi war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. "Lewis, Lewis, Lewis" schallte es durch den winterlichen Nieselregen in Maranello. Und der Rekordweltmeister bekam das Grinsen gar nicht mehr aus seinem Gesicht, gab sofort Autogramme. Lewis Hamiltons erster Tag bei der Scuderia war endlich gekommen - und die Fans übten schon einmal den Ausnahmezustand. Bereits am Mittwoch soll Hamilton nun das erste Mal einen roten Boliden pilotieren.