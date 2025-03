Für Rookie Isack Hadjar verläuft das Debüt in der Formel 1 überhaupt nicht nach Geschmack. RB-Berater Helmut Marko macht sich sogar über ihn lustig.

Beim Saisonauftakt der Formel 1 in Australien fliegt Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar bereits in der Einführungsrunde ab und kracht in die Mauer. Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko nimmt nach Rennende das tränenreiche Aus des Rookies auf die Schippe.