Rückkehr der Formel 1 nach mehr als 30 Jahren? Afrikanisches Land will einen Grand Prix ausrichten

Die F1 war seit langer Zeit nicht mehr in Afrika. Das könnte sich ändern, denn Ruanda bemüht sich, die Königsklasse des Motorsports zurückzuholen.

Seit mehr als 30 Jahren war der Formel-1-Zirkus nicht mehr in Afrika zu Gast, das soll sich bald ändern. Ruanda plant, künftig Rennen der Königsklasse in der Hauptstadt Kigali auszutragen, das gab Staatspräsident Paul Kagame am Freitag bekannt.

"Ich freue mich, offiziell bekannt geben zu können, dass Ruanda mit der Ausrichtung eines Formel-1-Grand-Prix den Nervenkitzel des Motorsports nach Afrika zurückbringen will", sagte Kagame bei der Eröffnung der Generalversammlung des Automobil-Weltverbandes FIA in Kigali. Die Pläne würden aktiv verfolgt.