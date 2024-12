Magnussen erkrankt - Bearman übernimmt das Steuer

Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo zu seinem dritten Grand-Prix-Einsatz.

Der 19-Jährige absolvierte bereits das erste freie Training sowie Sprint-Qualifying für Haas. Am Freitagabend gab der US-amerikanische Rennstall auf X bekannt, dass der Brite am gesamten Rennwochenende an der Seite von Nico Hülkenberg an den Start gehen wird. Grund dafür ist eine Erkrankung von Stammfahrer Kevin Magnussen. "Wir wünschen Kevin eine vollständige und baldige Genesung", schrieb Haas.

Erst kurz vor der ersten Session hatte Bearman Magnussens Boliden übernommen und fand sich sofort gut zurecht. Sowohl im Training mit Platz drei als auch im Sprint-Qualifying mit Rang zehn überzeugte er aus dem Stand - und schlug obendrein noch Hülkenberg. Der Emmericher startet im verkürzten Rennen am Samstag als Zwölfter. Für das ganze Feld "werde es ein harter Sprint", sagte er bei Sky. Bei seiner Zeitenjagd hätte ihm für ein besseres Ergebnis der Grip gefehlt.