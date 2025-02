"Noch eine Rechnung offen": Mick Schumacher schickt Kampfansage an die Formel 1

Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher will sich mit seinem bisherigen Abschneiden in der Königsklasse des Motorsports nichts abfinden.

Mick Schumacher hat seinen Traum von einer Rückkehr in ein Formel-1-Stammcockpit nicht aufgegeben. "Ich habe im Alter von elf Jahren beschlossen, dass ich dort fahren möchte. Das ist nach wie vor mein Ziel, diese Rennserie war und ist mein Lebenstraum", sagte Schumacher im Interview mit der Bild am Sonntag: "Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Formel 1 und will mich dort noch einmal beweisen."