Mit Nico Hülkenberg fährt auch 2025 nur ein deutscher Pilot in der Formel 1. Dunkle Wolken schweben über der Zukunft, die Prognosen sind düster.

Seit jeher ist Deutschland eine Motorsportnation. Wirft man einen Blick zurück in die Vergangenheit und im Speziellen auf die Geschichte der Formel 1, so kommt man recht schnell zu der Erkenntnis, dass deutsche Fahrer die Königsklasse so nachhaltig prägten, wie nur ganz wenige Piloten anderer Nationen sonst.