Hermoso hat auf das Urteil gegen Rubiales reagiert. Mit Erleichterung und der Hoffnung auf weitere Fortschritte.

Weltmeisterin Jennifer Hermoso empfindet das Urteil gegen den früheren spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales als richtungsweisende Entscheidung. "Dadurch wird ein wichtiger Präzedenzfall in einem gesellschaftlichen Bereich geschaffen, in dem noch viel zu tun ist", schrieb die 34-jährige Spanierin in einem Instagram-Beitrag und ergänzte: "Jetzt ist es vorbei."