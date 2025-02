"Hoffe, ich bin in der Woche krank": In der Formel 1 steigt die Veranstaltung, die Max Verstappen am liebsten absagen möchte

In London feiert die Formel 1 erstmals eine gemeinsame Saisoneröffnung: Musik, Neonlicht und dazwischen ein paar Rennwagen.

Die gute Nachricht vorab, Max Verstappen wirkt kerngesund. In der vergangenen Woche erschien der Weltmeister zur Sitzprobe bei Red Bull, und am Dienstagabend wird er dann wie all die anderen Fahrer auf einer lauten, bunten Bühne in London stehen - erstmals in ihrer Geschichte eröffnet die Formel 1 ihre Saison mit einer gemeinsamen Show. Für Puristen im Motorsport ist das ein weiteres Beispiel dafür, was falsch läuft in der größten Rennserie der Welt.