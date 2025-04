"Hätte er sich sparen können": Toto Wolff rüffelt Williams-Teamchef James Vowles nach Aussagen zu Mick Schumacher

Nach der knallharten Kritik von James Vowles an Mick Schumacher hat Mercedes-Boss Toto Wolff Partei für seinen Schützling ergriffen und den Williams-Teamchef für dessen Aussagen getadelt.

"Er ist ein Stratege. Er sagt die Dinge manchmal zu geradeaus. Es war eine Aussage, die er sich hätte sparen können", meinte Wolff gegenüber Sky, angesprochen auf die Kritik des ehemaligen Mercedes-Chefstrategen.

Vowles, der unter der Regie des Österreichers zwischen 2014 und 2021 sieben Fahrer- und acht Konstrukteurstitel mit den Silberpfeilen gewinnen konnte, hatte Mercedes-Testfahrer Schumacher am Freitag in einer Medienrunde ungewöhnlich hart attackiert.

Dort bezeichnete der Williams-Teamchef den 25-Jährigen als "guten", jedoch nicht "besonderen" F1-Piloten und rechtfertigte damit die Wahl des relativ unerfahrenen Argentiniers Franco Colapinto für das vakante Williams-Cockpit.

Für dieses galt ursprünglich auch Schumacher als Kandidat, aufgrund der Vergangenheit Colapintos als Williams-Akademie-Fahrer sei die Entscheidung aber letztlich gegen den Deutschen ausgefallen. "Es ist eine Entscheidung, ob wir in die Zukunft oder in jemand anderen investieren", so Vowles.