Mick Schumacher wird im kommenden Jahr erneut nicht als Stammfahrer in der Formel 1 an den Start gehen. Stattdessen fährt der Sohn von F1-Rekordwel...

Mick Schumacher wird im kommenden Jahr erneut nicht als Stammfahrer in der Formel 1 an den Start gehen. Stattdessen fährt der Sohn von F1-Rekordweltmeister Michael künftig für Alpine in der Langstrecken-Meisterschaft WEC. Gleichzeitig bleibt der 24-Jährige aber Testfahrer für Mercedes. Seine Karriere befindet sich am Scheideweg.