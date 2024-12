Formel 1: Wo läuft das F1 Qualifying beim GP von Mexiko heute live im Free-TV und Livestream?

Die Formel 1 macht halt in Mexiko. Wir zeigen Euch, wo das Qualifying beim GP von Mexiko heute im Free-TV und im Livestream läuft.

Nach dem Großen Preis der USA in Austin (Texas) ist der Formel-1-Tross weiter nach Mexiko gezogen. Auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt wird am morgigen Sonntag um 21 Uhr das Rennen des GP von Mexiko gestartet.

Dafür wird am heutigen Sonntag, 26. Oktober, im Qualifying die Starreihenfolge ermittelt. Das Qualifying beginnt heute mit Q1 um 23 Uhr.

Formel 1, GP von Mexiko 2024: Zeitplan

Runde Zeit 1. Training 25.10. 20:30 2. Training 26.10. 00:00 3. Training 26.10. 19:30 Qualifying 26.10. 23:00 Rennen 27.10. 21:00

Im Folgenden erfahrt Ihr, wo das F1-Qualifying beim GP von Mexiko im TV und im Livestream läuft.