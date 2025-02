Formel 1: Wann geht die neue Saison 2025 los? Termin, Datum, Ort, Fahrer, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Im März beginnt die Formel 1 Saison 2025. SPOX liefert Euch alle Wichtigen Informationen zur Königsklasse des Motorsports.

Am 14. März beginnt die neue Saison der Formel 1 in Melbourne, Australien. Lewis Hamilton fährt künftig nicht mehr im Mercedes, sondern für Ferrari. In den vergangenen vier Jahren wurde der Niederländer Max Verstappen Weltmeister. 24 Rennwochenenden stehen auch in diesem Jahr auf dem Programm.

Alle Informationen zur neuen Formel-1-Saison findet Ihr hier in diesem Artikel.