Ein Stromausfall, mieses Wetter und ein kleiner Schreck für Nico Hülkenberg: Der Auftakt der Formel-1-Tests bietet Kurioses.

Das Flutlicht streikte, in den Garagen flackerten die Taschenlampen - als die Formel 1 gerade erst losgelegt hatte, stand sie schon wieder still. Ein Stromausfall war das unerwartete Thema des Tages beim Testauftakt in Bahrain, für mehr als eine Stunde ging nichts auf dem Wüstenkurs.