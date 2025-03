Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinem prominenten neuen Teamkollegen die Schau gestohlen und den Auftakt der Formel-1-Saison in Australien geprägt.

Der 27-Jährige drehte am Trainingsfreitag in Melbourne die beste Runde - und er war in beiden Sessions deutlich schneller als Lewis Hamilton (Großbritannien), der nach seinem Wechsel von Mercedes zur Scuderia die Blicke auf sich zog.