Formel 1 Launch-Event: Übertragung, Stars, Musik Act, Uhrzeit? Das F1 Spektakel heute live im Free-TV und Livestream sehen

In London steigt heute das große Launch-Event zur F1-Saison 2025. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur Veranstaltung und ihrer Übertragung.

Anlässlich des 15. Jubiläums der Formel 1 wird die F1-Saison in diesem Jahr mit einem besonderen Event eingeläutet: Rund einen Monat vor dem ersten Rennen wird am heutigen Dienstag, dem 18. Februar, in der Londoner O2-Arena eine Show mit allen Fahrern steigen, bei der unter anderem die Fahrzeug-Designs aller Teams vorgestellt werden.

Natürlich wird es als Rahmenprogramm auch einige musikalische Auftritte geben. Wie der Ablauf ist, welche Acts auftreten, und wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt, verrät SPOX.