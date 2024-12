Formel 1: "Wie ein Go-Kart!" Max Verstappen wütet nach Blamage - Oscar Piastri triumphiert in Baku

Piastri gewinnt, Norris pflügt durchs Feld - McLaren macht am Sonntag alles richtig und stößt Red Bull erstmals seit zwei Jahren vom Thron. Die Weltmeister um Verstappen sind ein Schatten ihrer selbst.

Oscar Piastri setzte die riesige Champagnerflasche an den Mund und genoss den Moment im goldenen Konfettiregen. Und auch Lando Norris durfte sich in Baku am Ende doch noch feiern lassen, als Aufholjäger, als WM-Kandidat - McLaren bleibt das Team der Stunde in der Formel 1.

Red Bull und Max Verstappen dagegen waren auch am Sonntag bloß noch ein Schatten vergangener Tage.

"Das hat keinen Spaß gemacht", sagte Verstappen nach seinem fünften Rang bei Sky, "ich hatte keinen Grip, das Auto war wie ein Go-Kart."

Erstmals seit gut zwei Jahren stehen die Weltmeister nicht mehr an der Spitze der Team-WM, McLaren ist nun vorbeigezogen. Und auch um die Fahrer-Krone muss Verstappen in dieser Form bangen.

Am Ende landete er direkt hinter dem viertplatzierten Norris, dabei war der Rivale von Rang 15 gestartet. Die Team-WM schrieb Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko am Sonntag bereits ab, die Fahrer-Wertung gerate zunehmend "in Gefahr", sagte der Österreicher.