Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das F1 Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream?

Beim Grand Prix von Mexiko wird heute das Qualifying absolviert. SPOX verrät, wie Ihr die Session live verfolgen könnt.

Eine Woche nach dem Grand Prix der USA in Austin geht die Formel-1-Weltmeisterschaft weiter mit einem weiteren Grand Prix in Nordamerika, dieses Mal in Mexiko.

Gestern ging das Rennwochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt bereits mit zwei Freien Trainings los, am heutigen Samstag, den 26. Oktober, steht neben dem 3. Freien Training, das um 19.30 Uhr losgeht, auch das Qualifying an. Um 23 Uhr geht die Session los.